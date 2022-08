Apple AirPower, trapelano sul web due prototipi: uno funziona perfettamente!

Apple non rilascerà mai AirPower, il suo innovativo tappetino con ricarica wireless integrata. Il dispositivo, annunciato a settembre 2017 e con un'uscita allora programmata per il 2018, è stato più volte posticipato da Apple e successivamente cancellato nel 2019. Oggi, però, è spuntato sul web un prototipo di AirPower.

Il tappetino wireless è probabilmente stato scartato dalla casa di Cupertino per via di problemi di surriscaldamento e sicurezza, al punto che, secondo alcuni insider, il dispositivo avrebbe funzionato perfettamente in condizioni di laboratorio, ma avrebbe creato seri problemi nelle case degli utenti. Non è però un mistero che gli ingegneri di Apple siano stati al lavoro su AirPower per anni dopo la sua cancellazione, forse addirittura fino al 2021.

Qualche mese fa, comunque, il Senior Vice President della sezione hardware della Mela Morsicata Dan Riccio ha spiegato che "dopo molti sforzi, abbiamo concluso che AirPower non arriverà ai nostri standard e abbiamo cancellato il progetto", ponendo la parola "fine" sulla storia del prodotto, ancora per larghi tratti sconosciuta. Ebbene, oggi un prototipo di AirPower potrebbe fare luce sui motivi dietro alla sua cancellazione.

Nelle scorse ore, infatti, il portale 91Tech ha pubblicato un video YouTube di un prototipo di AirPower, che sembra essere composto da sedici bobine per la ricarica wireless e dei chip di gestione della corrente elettrica per ciascuna, permettendo dunque di caricare numerosi device al contempo. Sfortunatamente, il canale non è riuscito a far funzionare il proprio device, ma ha comunque condiviso alcune immagini piuttosto interessanti.

Al contempo, lo YouTuber Luke Miani ha pubblicato un video hands-on con un prototipo funzionante di AirPower, che trovate riportato in cima a questa notizia. Nel video, infatti, vediamo non solo il device aperto e smontato, ma anche che esso riesce a ricaricare in wireless un iPhone e un paio di AirPods.