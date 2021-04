Apple AirTag debuttano su Amazon Italia, con consegna rapida

A pochi giorni dal reveal ufficiale di AirTag e nel day one, il localizzatore Bluetooth del colosso di Cupertino debutta ufficialmente su Amazon, che garantisce anche la consegna veloce. Discorso diverso invece per il bundle comprensivo di quattro AirTag, per cui le stime di consegna sono più lunghe.

Di seguito i link per effettuare l'ordine:

Apple AirTag: 35 Euro

Apple AirTag in confezione da 4: 119 Euro

Ordinando il localizzatore singolo entro 14 ore, la consegna è garantita per mercoledì 5 Maggio 2021, mentre per la confezione da quattro si va dal 24 Maggio al 25 Giugno. Non è chiaro se questo ritardo sia legato alla scarsa disponibilità nei magazzini di Amazon oppure ad un riscontro superiore alle aspettative.

L'AirTag singolo, nel frattempo, svetta al primo posto nella classifica dei prodotti più venduti nella categoria "Trova oggetti e chiavi".

Amazon ovviamente non dà la possibilità di aggiungere l'incisione personalizzata, a differenza di quanto avviene per gli ordini effettuati sull'Apple Store Ufficiale.

Nel frattempo, nella giornata di oggi sono previste le prime consegne degli AirTag ordinati al day one dei preordini di venerdì scorso. Nelle prossime ore quindi ci aspettiamo recensioni, video e curiosità di vario tipo.

Vi ricordiamo che abbiamo a lungo parlato di come funzionano gli AirTag di Apple in una faq pubblicata qualche giorno fa.