Apple AirTag, rilasciato aggiornamento lato privacy. App Android in arrivo?

Gli Apple AirTag rilasciati e da noi recensiti a fine maggio stanno ricevendo in queste ore un aggiornamento software focalizzato sulla tutela della privacy delle persone, ma anche la conferma del futuro lancio dell’applicazione Android per garantire il supporto del dispositivo anche al di fuori dei prodotti della Mela.

Come ripreso da BGR, il piccolo ma importante update introdotto dagli sviluppatori dal colosso di Cupertino porta con sé la possibilità di regolare il timer di avviso dell’AirTag nel caso in cui venga utilizzato per seguire i movimenti di qualcuno: “La recente introduzione di AirTag ha incluso le prime funzionalità proattive del settore che scoraggiano il tracciamento indesiderato. Facendo seguito al nostro impegno di continuare a migliorare la privacy e la sicurezza di AirTag, a partire da oggi aggiorneremo il periodo di tempo dopo il quale un AirTag separato dal suo proprietario emetterà un suono quando viene spostato. Questo periodo di tempo sta cambiando da tre giorni a un tempo casuale compreso tra 8 e 24 ore”.

Un cambiamento importante che riduce la finestra temporale della notifica sonora da parte degli AirTag, evitando così un loro utilizzo per monitorare i movimenti di persone sconosciute. L’aggiornamento del tracker Bluetooth firmato Mela verrà applicato in maniera completamente automatica su tutti gli AirTag collocati nel raggio di azione dell’iPhone con cui l’utente li ha configurati.

C’è però un’altra novità importante in arrivo, confermata dalla stessa società statunitense: “Entro la fine dell'anno introdurremo anche un'applicazione Android che consentirà agli utenti di rilevare un AirTag o un accessorio separato dal suo proprietario che potrebbe viaggiare con un altro utente”. In questo modo verrà risolta la medesima criticità anche per utenti Android che vogliono dotarsi dell’AirTag o per coloro che magari si trovano vicini a un tracker abbandonato, così da scansionarlo tramite NFC e scoprire a chi appartiene per restituirlo al proprietario. Il lancio dell’app è previsto per il 2021, ma il periodo esatto non è noto.

Intanto abbiamo visto come gli AirTag siano stati hackerati e utilizzati per attacchi phishing, anche se fortunatamente solo da un ricercatore in ambito cybersecurity.