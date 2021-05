Apple AirTag, alcuni utenti stanno forando il dispositivo: ecco il motivo

L'ultima novità in casa Apple si chiama AirTag e consente di tracciare gli oggetti smarriti. I primi utenti stanno avendo modo di utilizzare il dispositivo proprio in questi giorni e, come ormai accade per ogni lancio che si rispetti, ne stanno facendo "emergere" i punti deboli.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da Wccftech, alcune persone che sono già riuscite a mettere le mani sugli AirTag (ricordiamo che sono appena arrivati anche in Italia) hanno riscontrato una semplice "mancanza": il foro per trasportarli. Apple mette infatti a disposizione degli accessori come laccetti e portachiavi, ma gli AirTag non hanno alcun foro. Gli accessori hanno ovviamente un costo, che in alcuni casi supera quello di un AirTag. Pensate che il portachiavi Hermès viene venduto a 349 euro, mentre il ciondolo da borsa costa 299 euro e l'etichetta bagaglio viene proposta a 449 euro.

In questo contesto, a quanto pare alcuni utenti hanno deciso di "fare da soli", forando il proprio AirTag. L'idea sembra essere partita dal forum di MacRumors, più precisamente dall'utente smythey. Ovviamente, una volta fatto questo, potete scordarvi la garanzia. Inoltre, bisogna chiaramente fare attenzione alla posizione in cui si effettua il foro. In parole povere, sconsigliamo di svolgere quest'operazione.

Per completezza d'informazione, ricordiamo che tra i vari accessori venduti da Apple c'è anche un Secure Holder di Belkin con portachiavi venduto a 13,95 euro. Insomma, prima di effettuare fori, potrebbe tornarvi utile dare un'occhiata a quest'ultimo. In ogni caso, si tratta sicuramente di una situazione atipica, che sta facendo discutere. Quel che è certo è che l'assenza di un foro per il trasporto non è piaciuta esattamente a tutti.