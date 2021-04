Apple AirTag ufficiali: finalmente non perderete più le chiavi!

Dopo innumerevoli rumor e leak, che si sono susseguiti nel corso degli ultimi mesi, Apple ha finalmente annunciato ufficialmente gli AirTag, ovvero dei "portachiavi smart".

Il reveal è avvenuto durante l'evento di oggi 20 aprile 2021: la società di Cupertino ha svelato il prodotto mediante un evocativo video promozionale, in cui un uomo perde le proprie cavi di casa mentre si trova seduto su un divano e, mediante una funzionalità che indica con assoluta precisione la posizione dell'oggetto smarrito, riesce a ritrovarle nel più sperduto dei luoghi.

Al netto del ben realizzato "trailer", una volta "abbinati" gli AirTag all'oggetto che non si vuole perdere, risulta poi possibile ottenere indicazioni dettagliate sul proprio dispositivo mobile. Tra l'altro, questi prodotti saranno personalizzabili per quel che riguarda il design, dato che durante l'evento sono stati mostrati AirTag con scritte in varie lingue ed emoji.

Per quel che riguarda prezzo e disponibilità, al momento abbiamo solamente informazioni per quel che riguarda gli Stati Uniti d'America. In questo mercato, gli Apple AirTag arriveranno il 30 aprile 2021 a un costo di 29 dollari per una singola unità e 99 dollari per 4 unità. Attualmente non ci sono maggiori dettagli per quel che riguarda la commercializzazione in Italia, ma staremo a vedere.

Nel frattempo, nell'immagine presente qui sotto potete vedere un resoconto del prodotto.



Aggiornamento ore 20:57 20/04/2021: Apple ha ufficializzato prezzi e disponibilità per l'Italia. Una singola unità di AirTag costa 35 euro, mentre la confezione da quattro ha un prezzo di 119 euro. Sarà possibile piazzare gli ordini a partire dalle ore 14:00 del 23 aprile 2021.