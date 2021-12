Apple: alcune foto mostrano il bellissimo prototipo trasparente delle AirPods

A un mese di distanza dal lancio delle AirPods 3 di Apple, alcune immagini pubblicate su Twitter dal collezionista di device di Cupertino Giulio Zompetti ci mostrano una versione con scocca trasperente delle Airpods di prima o seconda generazione e del caricabatterie da 29 W per Macbook.

Le immagini, che potete vedere in calce, sono piuttosto suggestive e ci fanno domandare perché Apple non crei delle versioni "trasparenti" dei propri device, che sarebbero sicuramente molto apprezzate dal pubblico. I dispositivi mostrati da Zompetti, con ogni probabilità, sono dei prototipi utilizzati dagli ingegneri di Cupertino, che utilizzano le scocche prive di colorazione per verificare la disposizione e il funzionamento delle componenti interne dei device in fase di testing.

Apple è conosciuta per utilizzare prototipi trasparenti per i suoi device, come fa notare il portale MacRumors, dal momento che esistono in circolazione delle versioni con scocca trasparente persino di Macintosh Classic, risalente al 1990, di Macintosh Portable e dell'Apple Newton. Le foto pubblicate da Zompetti, dunque, mostrano che la prassi dei prototipi trasparenti non è affatto stata abbandonata da Cupertino negli anni.

Osservando le immagini, comunque, diversi utenti hanno notato la somiglianza del prototipo trasparente di AirPods con le cuffie Nothing ear (1) lanciate lo scorso luglio e che si posizionano come dei competitor di AirPods Pro ad un prezzo più contenuto.