Apple è alla ricerca del nuovo Justin Bieber, come confermato dall'ultima acquisizione

Apple continua a fare incetta di startup. L'ultima acquisizione va ad inserirsi nel potenziamento del mercato musicale, dopo la finalizzazione dell'operazione Shazam ufficializzata qualche settimana fa.

Secondo quanto riferito da Axios, Apple avrebbe acquisito Asaii, un'azienda specializzata nell'analisi del mercato musicale e che storicamente si è focalizzata sulla scoperta di artisti nuovi ed emergenti. Un'operazione non certo casuale, che arriva in momento in cui competitor come Spotify stanno aprendo il proprio catalogo agli artisti indipendenti, i quali come vi abbiamo raccontato in precedenza ora possono caricare la loro musica direttamente sul servizio.

Asaii lo scorso mese ha annunciato che avrebbe chiuso i battenti il 14 Ottobre, e proprio la scorsa notte è arrivata la notizia dell'acquisto da parte di Apple, che evidentemente è alla ricerca del futuro Justin Bieber o della futura Ariana Grande da mettere nel proprio catalogo e su cui costruire un progetto a lungo termine.

Fulcro dell'esperienza Asaii è una dashboard in cui vengono raggruppati i dati di entrambi i servizi musicali (Apple Music e Spotify) e dei social media. Questo pannello consente alle etichette musicali di pianificare le campagne marketing ed i tour dal vivo sulla base della popolarità degli artisti, ma la caratteristica principale è quella di scoprire cantanti e band prima che raggiungano la popolarità e diventino mainstream.

Asaii ha anche creato un algoritmo per i servizi di streaming che permette loro di fornire consigli di ascolto sulla base delle preferenze musicali esistenti. Probabile che anche questo venga integrato in Apple Music in futuro.

L'acquisizione dovrebbe avere un valore complessivo inferiore ai 100 milioni di Dollari.