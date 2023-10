Apple si allontana da Elon Musk: niente più supporto diretto su Twitter X

Non è un segreto che non esattamente tutti stiano apprezzando il rebrand di Twitter in X e le modifiche apportate da Elon Musk e soci all'ex social network dei cinguettii. In un contesto di questo tipo, è dunque difficile non vedere l'abbandono del supporto diretto Apple su X come una sorta di "presa di posizione".

A tal proposito, come riportato anche da The Verge e MacRumors, la società di Cupertino sta ora rispondendo alle persone che contattano lo storico account Twitter Apple Support mediante dei messaggi preimpostati che rimandando al portale ufficiale. In parole povere, non c'è più alcuna persona a rispondere alle richieste degli utenti su Twitter X.

Questo non significa chiaramente che non venga più fornita assistenza, visto che il portale ufficiale di supporto Apple è pronto ad accogliere tutte le questioni del caso, ma semplicemente Tim Cook e soci stanno allontanando questo servizio da Twitter X. Insomma, la tipologia di assistenza a cui un buon numero di utenti era abituata finora, fatta di tag e messaggi privati sul social dei cinguettii, sembra essere destinata a svanire, a meno di colpi di scena.

Va detto che non si tratta dell'unica scelta di "abbandono dei social" da parte di Apple, visto che ad agosto 2023 quest'ultima aveva indicato la volontà di "mettere mano" ad alcune posizioni relative a questo tipo di lavoro. Secondo le fonti, la modifica sarebbe entrata in vigore nella giornata del 1 ottobre 2023 e coinvolgerebbe anche alcuni aspetti della gestione dei profili Apple legati a YouTube e forum di supporto. Tuttavia, la questione che salta maggiormente all'occhio non può che essere quella relativa a Twitter X.