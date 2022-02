Apple si allontana da Qualcomm: iPhone 15 avrà un modem 5G fatto in casa

Mentre i leaker sono quasi certi che iPhone 15 sostituirà il notch con un punch-hole, altre informazioni emergono sullo smartphone di Cupertino che, salvo imprevisti, dovrebbe essere pubblicato nel 2023 inoltrato. Oggi, in particolare, parliamo del modem 5G che Apple inserirà su iPhone 15.

Il miglioramento del chip 5G di Apple, il primo realizzato "in casa" senza affidarsi a Qualcomm, dovrebbe farsi sentire già su iPhone 14, la cui batteria potrebbe durare più a lungo proprio grazie al chip pensato dal colosso di Cupertino per la gestione della connettività mobile sui suoi device.

Secondo altri report, però, il chip 5G di Apple dovrebbe debuttare solo su iPhone 15, e non sul nuovo iPhone di quest'anno, il quale potrebbe ancora utilizzare un chip realizzato da Qualcomm. Stando ad un report di DigiTimes, a prescindere dal device su cui la nuova tecnologia verrà implementata, Apple starebbe già lavorando con i fornitori sul chip 5G di nuova generazione.

In particolare, la casa di Cupertino starebbe collaborando con Advanced Semiconductor Engineering (ASE) e con Siliconware Precision Industry (SPIL) per il chip. In questo modo, Apple spera di rimpiazzare i chip Qualcomm e Intel in via definitiva sui propri smartphone, almeno per quanto riguarda la connettività mobile, completando la transizione dai chip esterni a quelli realizzati su misura per i propri device.

Uno dei motivi principali per cui Apple starebbe portando avanti questa costosa e complessa operazione sarebbero le elevate royalties che l'azienda paga a Qualcomm per ogni smartphone venduto con un suo modem 5G, che invece sarebbero pari a zero nel caso in cui l'azienda producesse in casa il proprio chip. Sicuramente, comunque, non sapremo quasi nulla di più prima di settembre, quando Apple annuncerà iPhone 14: solo allora capiremo se il nuovo chip verrà utilizzato a partire dagli smartphone del 2022 o se dovremo attendere fino al 2023.