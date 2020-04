Apple, altra acquisizione? In ballo 100 milioni per un servizio con app PS4 e Android

Apple è proprio "scatenata" in questi giorni. Infatti, dopo Dark Sky e Voysis, ora sembra essere in ballo un'altra importante acquisizione. Questa volta si parla di un'azienda nota anche ad alcuni appassionati che giocano su PlayStation 4.

In particolare, stando a quanto riportato da 9to5Mac, l'azienda di Cupertino avrebbe già avviato le trattative per acquisire l'azienda californiana NextVR, conosciuta per le sue applicazioni di realtà virtuale e aumentata. Non si tratta esattamente di una società sconosciuta, dato che gli appassionati di sport utilizzano da tempo la sua applicazione per vedere le partite attraverso i visori. Oltre al calcio, si possono "vivere" in prima persona anche basket, hockey su ghiaccio, WWE e molto altro.

NextVR è un servizio disponibile anche tramite PlayStation VR su PS4. Infatti, la sua applicazione ufficiale si può scaricare dal PlayStation Store e gli utenti la stanno apprezzando (il suo lancio è avvenuto nel 2019). Non manca inoltre l'applicazione Android, che però non sembra essere popolare quanto quella disponibile su console. In ogni caso, NextVR può essere utilizzato anche tramite PC, sfruttando headset come quelli di Oculus.

Insomma, capite bene che stiamo parlando di un'azienda già ben avviata nel campo della realtà virtuale e della realtà aumentata. Non è quindi un caso che si vociferi che Apple voglia mettere sul piatto 100 milioni di dollari per l'acquisizione. D'altronde, NextVR dispone anche di circa 40 brevetti relativi alle sue tecnologie e Apple sembra voler fare questo acquisto nel contesto dei miglioramenti attuabili alla sua piattaforma ARKit.

Vi ricordiamo che le informazioni presenti in questa notizia sono frutto di indiscrezioni, quindi al momento l'acquisizione non è ancora stata conclusa. Staremo a vedere.