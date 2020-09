Apple, Amazon e Google rispondono alle 'Web tax' europee colpendo sviluppatori e venditori

Stanchi di vedere i giganti del mondo tech come Apple, Google, Facebook e Amazon pagare una miseria in tasse e guadagnare enormi somme di denaro, alcuni paesi europei di recente hanno introdotto nuove tasse nei loro confronti. Ma non è mancata la risposta delle aziende stesse, che hanno deciso di aumentare i prezzi di alcuni loro servizi.

Un esempio recente è quello del Regno Unito, che nell’ultimo mese ha introdotto una nuova tassa sui servizi digitali colpendo Apple, Google e Amazon; in risposta, queste ultime hanno annunciato aumenti di prezzo del 2% rispettivamente sulle commissioni per gli sviluppatori britannici sull’App Store, per la pubblicità acquistata su Google Ads e YouTube, e per i venditori di terze parti.

Mentre da Apple non sono giunte dichiarazioni ufficiali, un portavoce di Google ha detto a The Guardian che “le tasse sui servizi digitali aumentano il costo della pubblicità digitale, ed essendo questo tipo di aumento dei costi in genere a carico dei clienti, a partire da novembre aggiungeremo una commissione alle nostre fatture”.

Anche Amazon ha detto la sua ai venditori, affermando che “ora che la legislazione è passata [nel Regno Unito], desideriamo informarti che aumenteremo le commissioni e le tariffe mensili di Amazon FBA per far fronte a questi costi aggiuntivi”.

Anche altri paesi come Francia e Italia hanno approvato una nuova tassa chiamata “Web tax” nata appositamente per colpire i giganti del web, costringendo questi ad aumentare i prezzi dei loro servizi. In risposta, Apple ha annunciato ufficialmente che in futuro l'azienda preleverà il 3% in più di tasse dai profitti degli sviluppatori.

Ciò che le aziende del mercato della tecnologia dicono di volere è un quadro globale per la tassazione tecnologica, voluto anche dall'OCSE: Google ha già dichiarato che “la società continuerà a incoraggiare i governi di tutto il mondo a concentrarsi sulla riforma fiscale internazionale piuttosto che sull’implementazione di nuovi prelievi unilaterali, in modo che le regole siano coerenti tra i vari paesi e più chiare ed eque per le imprese”.



E a proposito di commissioni, continua la battaglia tra Apple e alcuni giganti del mondo tech come Epic Games e Facebook, con Mark Zuckerberg che avrebbe "attaccato" direttamente la Mela.