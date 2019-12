Apple, Amazon e Google vogliono creare un unico standard per la smart home

Apple, Amazon, Google e Zigbee hanno annunciato la formazione di un gruppo di lavoro che mira a sviluppare e promuovere un nuovo standard per i prodotti per la smart home. Il progetto si chiama Connected Home IP e vuole "semplificare lo sviluppo dei prodotti ed aumentare la compatibilità per i consumatori".

Il nuovo standard per la smart home sarà sviluppato sugli IP. Google, in un lungo post pubblicato sul proprio blog ha osservato che l'utilizzo degli indirizzi ip favorirà "comunicazioni end-to-end, private e sicure tra dispositivi intelligenti, app mobili e servizi cloud". I quattro giganti hanno posto l'accento sulla sicurezza, che sarà fondamentale per il nuovo protocollo.

Quali saranno le implicazioni pratiche di questa novità? Secondo molti, i dispositivi di varie aziende potrebbero funzionare meglio insieme e con assistenti virtuali come Google Assistant, Amazon Alexa ed Apple Siri.

Nel gruppo sono presenti anche membri del consigliano di amministrazione di Zigbee, ma anche rapresentanti di IKEA, Legrand, NXP Semiconductors, Resideo, Samsung SmartThings , Schneider Electric, Signify, Silicon Labs, Somfy e Wulian. Il progetto è molto interessante e potrebbe avere delle ripercussioni molto importanti sul futuro delle Smart Home.

L'anno che si sta per concludere è stato quello del consolidamento degli smart speaker, come dimostrato dai dati di vendita di Alexa e Google Home.