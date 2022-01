Apple ed Amazon, multe meno salate in Italia: l'Antitrust rivede i calcoli

Nel bollettino settimanale dell'Antitrust Italiana, l'Autorità ha reso noto di aver ridotto le multe precedentemente imposte ad Apple ed Amazon di rispettivamente 20 e 10 milioni di Euro. L'AGCM spiega che si è trattato di un errore materiale che evidentemente ha interessato il processo di calcolo.

Nel bollettino l'Antitrust spiega che "l'importo delle sanzioni applicabili al gruppo Apple con il valore di 114.681.657 euro al posto di 134.530.405 euro, e l'importo delle sanzioni applicabili al gruppo Amazon con il valore di 58.592.754 euro al posto di 68.733.807 euro".

L'entità delle multe è stata ricalcolata "a causa di un errore materiale" ed a seguito di questa modifica è stato anche ricalcolato il termine di pagamento per le due compagnie. Le sanzioni, ora "devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, in luogo del termine di novanta giorni".

Lo scorso mese l'AGCM ha comminato una multa milionaria ad Apple e Google da 20 milioni di Euro in quanto ha evidenziato "due violazioni del Codice del Consumo, una per carenze informative e un'altra per pratiche aggressive riguardo all'acquisizione e all'utilizzo dei dati dei consumatori". Sempre a Dicembre, Amazon è stata multata per oltre un miliardo di Euro dall'Antitrust Italiano, un record.