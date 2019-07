Apple e Amazon prime negli USA per l'utilizzo dell'energia solare

Apple è la più grande utilizzatrice di energia solare negli Stati Uniti. Lo rivela un report della Solar Energy Industries Association. Secondo questa organizzazione, gli sforzi di Apple per rinunciare alle energie fossili non avrebbero eguali.

Apple lo scorso Aprile annunciava di essere riuscita ad alimentare la totalità delle sue strutture —tra Apple Campus, uffici centrali e data center— usando fonti rinnovabili. 100% Green in altre parole. All'epoca l'azienda aveva detto: "per lasciare il mondo in condizioni migliori rispetto a come l'abbiamo trovato. Dopo anni di duro lavoro, siamo orgogliosi di aver raggiunto questo importante traguardo".

Apple oggi vanta 393 megawatt di capacità di produzione ad energia solare. È la prima volta che un'azienda tech occupa il primo posto della classifica della SEIA. Ma nel podio troviamo anche un'altra delle Big 4: Amazon si classifica infatti seconda, con una capacità di 329,8 MW a regime solare. Poi troviamo Target con i suoi 242,4 MW.

Apple, peraltro, impone requisiti importanti anche alle sue aziende partner. Cupertino, sempre ad aprile, aveva annunciato che anche la Foxconn avrebbe iniziato ad assemblare i device della Apple utilizzando energia pulita.

L'SEIA attribuisce l'aumento di utilizzo di soluzioni ad energia solare da parte delle aziende alla maggiore convenienza dei pannelli. La tecnologia del settore ha raggiunto un rapporto tra efficienza e prezzo una volta semplicemente impensabile.