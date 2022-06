Apple: un analista conferma iPad Pro e Macbook OLED, ma bisognerà attendere a lungo

Solo ieri vi abbiamo parlato dei nuovi iPad Pro con chip M2 e dell'iPad da 14,1", spiegando che i tablet avrebbero fatto il loro debutto più in là tra fine 2022 e inizio 2023 con degli schermi LED. Niente salto ai display mini-LED per quest'anno, dunque, ma la buona notizia è che Apple starebbe già lavorando ai suoi primi device OLED.

Secondo quanto riporta Ross Young, esperto di schermi e display e fondatore di Display Supply Chain Consultants, Apple starebbe lavorando a iPad e Macbook OLED, tanto che sarebbe "sempre più probabile" un lancio di questi device entro il 2024.

Young ha anche spiegato che i primi dispositivi a ricevere il "trattamento" OLED saranno i nuovi Macbook Air e gli iPad Pro, anche se man mano che ci avviciniamo alla release definitiva dei dispositivi le cose potrebbero cambiare: in particolare, non sarebbe da escludere l'implementazione del pannello OLED anzitutto sui Macbook Pro, e solo in un secondo momento su quelli della linea Air.

Nello specifico, Young ha spiegato che "è sempre più probabile che Apple lanci un notebook OLED da 13,3" nel 2024, insieme agli iPad Pro da 11" e da 12,9". Al momento si tratta di un Macbook Air, ma non è da escludere che diventi un Macbook Pro o un'altra categoria di Macbook". Intanto, Apple ha lanciato un Macbook Pro da 13" alla WWDC 2022, mentre i Macbook Air M1 sono disponibili in una versione con schermo da 13,6".

Inoltre, l'esperto ha aggiunto che i device useranno la tecnologia "tandem stack", che dovrebbe aumentare di molto la luminosità dei pannelli, migliorare la longevità dei display e ridurre il consumo energetico del 30% circa. Inoltre, tutti i display OLED avranno la tecnologia ProMotion per refresh rate variabile.