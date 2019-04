Apple, gli analisti prevedono un calo del 6% e taglio di prezzo all'iPhone XR

Apple andrà male durante il secondo quadrimestre del 2019, addirittura con una contrazione del 6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Questo potrebbe portare il colosso a tagliare i prezzi degli iPhone. Tutti i numeri e i motivi della contrazione.

La media delle quattro proiezioni principali prevede ricavi per Apple compresi tra 57,44 e 58,27 miliardi di dollari. I report presi in considerazione, spiega 9to5Mac, sono Apple 3.0, Visible Alpha, Thomson Reuters e Estimize.

Altro tema di interesse sono le proiezioni che saranno fornite da Apple stessa per il terzo quadrimestre del 2019. E, strano a dirsi, ecco quali sono le principali previsioni delle... previsioni di Apple: tre dei quattro report sono pessimistici, e prevedono una guidance compresa tra l'1,39 e il 2,62%. Anche in questo caso è meno di quanto portato a casa da Apple nel Q3 del 2018.

Ma arriviamo a quello che più interessa a noi consumatori, secondo Wedbush è molto probabile che Apple decida di tagliare il prezzo almeno all'iPhone XR — l'entry level dell'ultima generazione di smartphone. Tuttavia il taglio dovrebbe riguardare il mercato cinese.

"Apple continua ad avere una situazione da codice rosso in Cina, una strategia di pricing corretta sull'XR e sulle future versioni del device diventano quindi importantissime per presidiare il numero di unità vendute nella regione. Specie con la concorrenza di Huawei e Xiaomi, Apple ha bisogno di essere certa di non perdere nessun cliente iPhone", ha spiegato.

9to5 ricorda che la corsa ai tagli non ha riguardato solo il mercato asiatico, anche negli USA ad esempio sono state lanciate delle promozioni molto vantaggiose. Ad esempio c'è una super-valutazione dell'usato, che permette di portarsi a casa un XR per appena 449$.



