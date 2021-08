Apple, analisti sicuri: i MacBook Air con display miniLED conquisteranno il mercato

Il noto analista Ming-Chi Kuo, una delle più affidabili fonti di indiscrezioni sui nuovi prodotti di Apple, ha sviscerato la strategia che porterà sul mercato i nuovi MacBook Air con display miniLED e la prossima generazione di iPad Pro.

Secondo Kuo, nella prossima generazione saranno proprio i MacBook Air e non gli iPad, come inizialmente ipotizzato, a capitanare i volumi di spedizione dei pannelli miniLED. Stando alle dichiarazioni dell'analista, le spedizioni complessive di MacBook potrebbero crescere del 20% su base annua a cavallo fra il 2021 e il 2022.

In particolare, si ritiene che "i MacBook e non gli iPad, guideranno principalmente le spedizioni di pannelli Mini LED. Le spedizioni di MacBook non sono cresciute molto negli ultimi anni. Tuttavia, prevediamo che le spedizioni di MacBook cresceranno in modo significativo del 20% o più su base annua nel 2021 e nel 2022 per via dell'adozione dei pannelli Mini LED, dei chip Apple Silicon e di un design completamente nuovo".

Come avevamo già appreso nelle scorse settimane infatti, i prossimi MacBook potrebbero sposare la strategia dei nuovi iMac M1 e arrivare sul mercato con un design rinnovato e diverse colorazioni.

Allo stato attuale, nella lineup Apple l'unico prodotto con display miniLED è l'iPad Pro da 12,9 pollici, ma nella sua prossima iterazione questa caratteristica dovrebbe essere estesa anche al modello da 11 pollici.