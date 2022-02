Apple annuncerà domani il keynote di Marzo 2022? iPhone SE 3 è sempre più vicino

Mentre circolano rumor sul possibile taglio di prezzo per iPhone SE 2020, un rapporto pubblicato in rete riferisce che l’annuncio del keynote Apple di Marzo 2022 sarebbe ormai prossimo e potrebbe arrivare già nella giornata di domani.

In precedenza l’analista di Bloomberg, Mark Gurman, aveva indicato l’8 Marzo 2022 come possibile data dell’evento che come avvenuto negli ultimi anni si terrà da remoto con Apple che proporrà una versione registrata dell’evento. Proprio questa novità, legata alla pandemia di Covid19, ha modificato in maniera importante il tempismo d’invio degli inviti che solitamente avvengono una settimana prima. Per tale ragione, è lecito attendersi che domani, 1 marzo 2022 intorno alle 18 ore italiane Apple annunci in via ufficiale l’evento.

Lo scorso anno l’evento primaverile si è tenuto ad Aprile, ma è stata un’eccezione visto che negli anni precedenti ha sempre tenuto presentazioni a Marzo. Secondo i rumor, al di la del tanto atteso e rumoreggiato iPhone SE 3, Apple potrebbe svelare anche a svelare il chip M2 che potrebbe vedere alluce su un MacBook Pro da 13 pollici. Proprio Gurman, qualche giorno fa ha svelato tutte le novità in arrivo da fronte Mac nel2022. Per le conferme di rito bisognerà attendere ancora qualche ora.