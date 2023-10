Apple annuncerà i nuovi iPad già questa settimana? Tra rumor e smentite

I rumor sulla presentazione dei nuovi modelli di iPad circolano sul web già da tempo, e nelle ultime ore si è fatta largo l’ipotesi secondo cui il colosso di Cupertino potrebbe presentare i nuovi modelli di tablet già questa settimana.

A lanciare l’indiscrezione ci hanno pensato i blog Supercharged e 9to5Mac, i quali hanno affermato nel weekend che Apple intende annunciare i nuovi modelli di iPad Air, iPad mini ed iPad già questa settimana, già domani secondo alcuni. Entrambi i siti riferiscono che l’iPad Air sarà aggiornato con il chip M2 e l’iPad Mini con l’A16 Bionic, ma a frenare gli entusiasmi ci ha pensato il popolare giornalista di Bloomberg, Mark Gurman.

Nell’ultimo numero della newsletter Power On, Mark Gurman afferma che il lancio dei nuovi iPad “non avverrà questo mese”.

Nella newsletter, l’affidabile leaker afferma che “il più delle volte, l’azienda lancia i nuovi laptop ed iPad ad ottobre, circa un mese dopo l’uscita dell’ultimo iPhone. E anche se a luglio avevo affermato che Apple stava pianificando un lancio del genere quest’anno, le ultime indicazioni osservano che non avverrà questo mese”.

Gurman spiega che i nuovi modelli di iPad Air, iPad Mini ed iPad entry-level sono tutti in fase di sviluppo con chip più veloci, ma non crede che il lancio sia imminente. I rumor sono in linea con quanto affermato in precedenza dall’analista Ming-Chi Kuo, il quale ha affermato che “i nuovi modelli di iPad non arriveranno prima della fine dell’anno”