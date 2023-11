Apple annuncia gli App Store Award: i migliori app e giochi del 2023

Se nella giornata di ieri Apple ha svelato i brani più ascoltati su Apple Music, quest’oggi è toccato agli App Store Awards 2023, che celebrano le migliori applicazioni e giochi pubblicati sul proprio store nel corso dei 365 giorni passati.

Sono 14 le applicazioni ed i giochi che hanno ricevuto i premi, scelti tra i 40 finalisti a loro volta annunciati qualche settimana fa.

“È molto stimolante vedere il modo in cui sviluppatori e sviluppatrici continuano a creare app e giochi incredibili che ridefiniscono il mondo intorno a noi” ha detto Tim Cook, CEO di Apple. “I vincitori di quest’anno dimostrano il potenziale illimitato dei developer di dare vita alla propria visione creando app e giochi di grande ingegno, di qualità eccezionale, e guidati dall’obiettivo di creare un impatto positivo.”

Di seguito la lista dei premi:

App iPhone dell’anno: AllTrails, di AllTrails, Inc.

AllTrails, di AllTrails, Inc. App iPad dell’anno : Prêt-à-Makeup, di Prêt-à-Template.

: Prêt-à-Makeup, di Prêt-à-Template. App Mac dell’anno: Photomator, di UAB Pixelmator Team.

Photomator, di UAB Pixelmator Team. App Apple TV dell’anno: MUBI, di MUBI, Inc.

MUBI, di MUBI, Inc. App Apple Watch dell’anno: SmartGym, di Mateus Abras.

SmartGym, di Mateus Abras. Gioco iPhone dell’anno : Honkai: Star Rail, di COGNOSPHERE PTE. LTD.

: Honkai: Star Rail, di COGNOSPHERE PTE. LTD. Gioco iPad dell’anno : Lost in Play, di Snapbreak Games.

: Lost in Play, di Snapbreak Games. Gioco Mac dell’anno : Lies of P, di NEOWIZ.

: Lies of P, di NEOWIZ. Gioco Apple Arcade dell’anno: Hello Kitty Island Adventure, di Sunblink.

Nella categoria impatto culturale, spicca Pok Pok di Pok Pok che mette l’inclusione al primo posto e che è descritta come una “stanza dei giochi digitale che offre uno spazio universali in cui bambini e bambine in età prescolare possono giocare, esplorare e scoprire il mondo indipendentemente dalle loro esperienze ed abilità”.

Premiata anche Proloquo di AssistiveWare, un’app all’avanguardia nel settore delle app di accessibilità e che crea strumenti di comunicazione aumentativa ed alternativa.

Nella stessa categoria è stata premiata anche Too Good to Go, che permette di ridurre gli sprechi di cibo, mettendo gli utenti in contatto con ristoranti e negozi che offrono prodotti invenduti a prezzi convenienti.

Premiato anche il gioco zen Unpacking di Humble Bundle, oltre che Finding Hannah di Fein Games GmbH, la colorata caccia al tesoro.

Per quanto riguarda il trend dell’anno, Apple conferma che si è stata l’intelligenza artificiale generativa.