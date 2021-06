Apple annuncia le app vincitrici degli Apple Design Awards 2021

Dopo aver scoperto tutte le novità di iPadOS 15 al WWDC 2021, Apple ha finalmente annunciato le app vincitrici degli Apple Design Awards 2021, presentando al contempo anche le nuove categorie di valutazione. Ecco tutti i premi assegnati!

Inclusione

In questa categoria rientrano le migliori applicazioni per esperienza d'utilizzo senza confini, barriere linguistiche o di abilità.

Voice Dream Reader;

HoloVista.

Divertimento

Ovvero i giochi che hanno trionfato per via di esperienze uniche, memorabili e appaganti, perfette da provare sui dispositivi dell'ecosistema Apple.

Pok Pok Playroom;

Little Orpheus.

Interazione

App e giochi con interfacce e controlli semplici e intuitivi, ideali per l'utilizzo dei dispositivi Apple.

CARROT Weather;

Bird Alone.

Impatto sociale

App in grado non solo di migliorare la vita di chi le utilizza ma di mettere in risalto problematiche cruciali.

Be My Eyes;

Alba.

Immagini e grafica

Non potevano mancare le migliori applicazioni e i giochi più belli da un punto di vista grafico e concettuale, disegnate da artisti e professionisti di talento e caratterizzate da animazioni di altissima qualità.

Loóna;

Genshin Impact.

Innovazione

Le migliori applicazioni di questa categoria riescono a sfruttare tutto il potenziale delle tecnologie Apple per fornire un'esperienza unica e innovativa.

NaadSadhana;

League of Legends: Wild Rift.

Come ricorda la stessa Apple nella pagina ufficiale, oltre al premio fisico i vincitori riceveranno anche hardware di nuova generazione che gli permetterà di continuare a creare applicazioni di prim'ordine.