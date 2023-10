Apple annuncia la nuova Apple Pencil con USB-C: novità e compatibilità

Come ampiamente preannunciato, Apple ha annunciato oggi la nuova Apple Pencil per iPad. La nuova generazione dell’accessorio offre una serie di nuove funzioni ed include una porta USB-C per la ricarica, ben nascosta sulla parte superiore.

Apple afferma che la nuova Apple Pencil è precisa fino all’ultimo pixel ed offre una latenza impercettibile e sensibilità all’inclinazione che consente di prendere appunti, disegnare, annotare documenti, tenere un diario ed altro. La finitura è opaca, ed è presente la classica parte piatta che si aggancia magneticamente al lato di iPad.

La ricarica però può avvenire anche tramite USB-C, direttamente sugli iPad che dispongono di tale porta. Compatibile con tutte le funzioni di iPadOS, se usata su iPad Pro con M2 supporta anche la funzione “hover” che rileva la presenza senza contatto con lo schermo, il che permette di scrivere e disegnare con ancora più precisione. Se si scorre il tappo, si trova una porta USB-C che permette di abbinare e ricaricare la nuova Apple Pencil tramite cavo USB-C.

La nuova Apple Pencil sarà in vendita al prezzo di 95 Euro a partire da inizio novembre, ed è compatibile con tutti i modelli di iPad con porta USB-C, inclusi iPad (10ª generazione), iPad Air (4ª e 5ª generazione), iPad Pro 11" (1ª, 2ª, 3ª e 4ª generazione), iPad Pro 12,9" (3ª, 4ª, 5ª e 6ª generazione) e iPad mini (6ª generazione). Resteranno sul mercato anche i due modelli precedenti.



Della nuova Apple Pencil si era parlato già in passato, in alcuni leak emersi in rete.