Apple annuncia 'Core Technology Fee': nuove informazioni sul sideloading di iPhone

La serata di ieri è stata a tutti gli effetti storica per l’ecosistema Apple, dal momento che è stato confermato l’arrivo del sideloading su iOS, che permetterà agli utenti di installare applicazioni al di fuori dell’App store nell’Unione Europea.

Contestualmente a tale annuncio, Apple ha anche annunciato il programma “Core Technology Fee”, su cui sono emersi ulteriori dettagli nella notte italiana, soprattutto di livello commerciale.

Apple, nello specifico, ha diffuso i nuovi termini commerciali che sono immediatamente a disposizione per gli sviluppatori, e si articoleranno su due fronti:

Per coloro che continueranno ad utilizzare App Store , non cambierà ovviamente nulla e continueranno a pagare una commissione standard del 30% sugli acquisti in-app;

, non cambierà ovviamente nulla e continueranno a pagare una commissione standard del 30% sugli acquisti in-app; Per coloro che desiderano affidarsi al sideloading sono previste delle novità importanti, tra cui commissioni più basse del 10% per la maggior parte delle app e del 17% per beni e servizi digitali. Tali applicazioni potranno anche aggirare il sistema di pagamento interno di Apple, affidandosi sui proprietari ed aggirando le commissioni sulle transizioni. Chiaramente, ciò vale per le applicazioni distribuite al di fuori di App Store.

Sempre in merito alle app distribuite tramite store alternativi, è previsto il pagamento di un commissione base per il sistema “Core Technology Free”, che si applica alle applicazioni con più di 1 milione di download all’anno. Tale tariffa è di 0,50 Euro per ogni nuova installazione al di fuori dell’App Store.