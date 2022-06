Apple annuncia la data di uscita di iOS 16 e macOS Ventura: tutti i dettagli

Nell'ambito del keynote che ha aperto la WWDC 2022 di Apple, sono state annunciate miriadi di novità software. Quando uscirà tutto ciò? Possiamo già fornirvi dettagli, in quanto sono state svelate le date di uscita di iOS 16 e macOS Ventura (e ovviamente non solo).

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors e PhoneArena, a margine del keynote che ha aperto le porte all'edizione 2022 della WWDC (Worldwide Developers Conference) la società di Cupertino ha svelato quando arriveranno le varie versioni degli aggiornamenti software legati ai suoi prodotti.

A tal proposito, al netto della prima versione preliminare Beta per gli sviluppatori (in arrivo proprio a partire dalla giornata del 6 giugno 2022), la prima occasione in cui gli utenti più attenti potranno mettere le mani su iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura e watchOS 9 ci sarà nel mese di luglio 2022, ovviamente in Public Beta. Insomma, non manca molto.

Per il resto, Apple ha ufficializzato durante l'evento che le versioni definitive del software arriveranno durante l'autunno 2022. Insomma, alla fine i rumor sulla possibile data di uscita di iOS 16 non erano poi così "fuori fuoco". Al netto di questo, potreste voler dare un'occhiata al nostro approfondimento sulle novità di iOS 16, nonché ai dettagli sulle nuove feature di macOS Ventura, così come alle informazioni su watchOS 9 e alle indicazioni su iPadOS 16.