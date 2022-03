Apple annuncia l'evento di marzo 2022: tutto imminente, ecco l'orario italiano

Signore e signori, Apple è pronta a svelare ulteriori novità per quel che riguarda il mondo tech. Infatti, il brand ha scelto di effettuare un imminente keynote allo Steve Jobs Theater.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors e 9to5Mac, nonché come ufficializzato dall'SVP Marketing di Apple Greg Joswiak su Twitter, l'evento della società di Tim Cook si terrà nella giornata dell'8 marzo 2022. In parole povere, al momento in cui scriviamo manca meno di una settimana al "momento clou".

L'annuncio è arrivato un po' a sorpresa, in quanto non molti si aspettavano un reveal così ravvicinato. Certo, le indiscrezioni legate a un presunto keynote Apple a marzo 2022 non sono di certo mancate nell'ultimo periodo, ma un buon numero di persone si aspettava l'annuncio dell'evento nella giornata del 1 marzo, mentre in realtà l'azienda di Cupertino ha deciso di svelare le sue carte il 2 marzo 2022.

Questo forse anche per evitare sovrapposizioni con le notizie relative all'impegno preso da Apple relativamente all'Ucraina, dato che le prime mosse sono iniziate proprio nella giornata del 1 marzo 2022. In ogni caso, adesso sappiamo che ci sarà effettivamente un keynote, dato che dal portale ufficiale di Apple si apprende che l'evento, dallo slogan "Peek performance", avrà inizio alle ore 19:00 dell'8 marzo 2022. Non ci resta dunque che attendere qualche giorno per saperne di più (sono attesi iPhone SE 3, Mac e non solo: staremo a vedere).