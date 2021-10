Apple annuncia l'evento di ottobre: ecco quando si terrà Unleashed

Unleashed, ovvero "scatenato". Questo il nome scelto da Apple per il suo evento di ottobre 2021. Sì, avere capito bene: la società di Cupertino ha ufficializzato un altro keynote. D'altronde, online le indiscrezioni relative a un evento di Apple legato al mese di ottobre stavano circolando da tempo.

In questo contesto, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac, alla fine è arrivata l'ufficialità da parte dell'azienda di Tim Cook: il 18 ottobre 2021 ci sarà il succitato evento "Unleashed". L'orario di partenza è esattamente quello che potete immaginarvi: le 19:00 italiane. L'appuntamento legato al portale ufficiale di Apple (e probabilmente anche al canale YouTube di quest'ultima) è dunque segnato: manca meno di una settimana al keynote dall'Apple Park.

Ovviamente, online i rumor si stanno facendo sempre più insistenti e non sono in pochi coloro che stanno cercando di comprendere cosa potrebbe svelare il colosso di Cupertino nel corso dell'evento "Unleashed". Ebbene, dovete sapere che da tempo si discute di un possibile rinnovo di Mac mini e MacBook Pro, nonché del presunto arrivo degli auricolari AirPods 3. Inoltre, si attende anche la data di uscita di macOS Monterey, che potrebbe arrivare proprio durante il keynote.

In ogni caso, per il momento ovviamente non ci sono informazioni ufficiali legate agli annunci. Staremo a vedere: il 18 ottobre 2021 non è poi così lontano.