Apple annuncia la fine del supporto per alcuni iMac ed un Mac Mini

Apple ha annunciato la fine del supporto per tre nuovi, a cui non offrirà più servizi di riparazione o ricambio delle componenti interne. Per motivi legali, la situazione è diversa in Turchia e California, in cui i computer sono etichettati come vintage e saranno supportati per altri due anni.

I Mac in questione sono il Mac Mini di metà 2011, l’iMac da 21,5 pollici di fine 2009 e l’iMac da 27 pollici di fine 2009.

Apple, come sempre, dichiara i prodotti obsoleti dopo cinque anni. Ovviamente, anche se sono etichettati come tali dal gigante di Cupertino, non vuol dire che le aziende di terze parti non saranno in grado di ripararle.

Inoltre, l’azienda ha anche annunciato che l’estensione della garanzia offerta al MacBook Pro con display Retina del 2012 non sarà più applicabile. Apple l’aveva offerta a causa di alcuni problemi allo schermo segnalati dagli utenti a causa del rivestimento anti-riflettente.

L'utilizzo da parte degli utenti dei computer in questione è ancora massiccio, e la decisione toccherà non pochi proprietari.