Apple annuncia iCloud+ con 6 TB e 12 TB di spazio: ecco prezzo italiano e data di lancio

Dopo l'annuncio dei prezzi italiani degli iPhone 15 e dei nuovi Apple Watch Ultra 2 e Series 9, il colosso di Cupertino ha svelato un'altra intrigante novità per il suo ecosistema. Questa volta, però, parliamo di iCloud: nelle scorse ore, infatti, la Mela Morsicata ha presentato due nuovi piani di iCloud+ con storage incrementato.

Durante l'evento Wonderlust del 12 settembre, Apple ha svelato i piani da 6 TB e da 12 TB per iCloud+, che si affiancheranno a quelli da 50 GB, 200 GB e 2 TB già sul mercato da qualche anno. In aggiunta, ovviamente, resterà il piano con 5 GB di spazio gratuito per tutti gli utenti. Come gli altri piani a pagamento, anche quelli da 6 TB e da 12 TB includono funzioni secondarie (ma spesso utilissime) come il relay privato di iCloud e Nascondi la mia mail per le registrazioni sui siti web.

I prezzi italiani dei tier di iCloud+ sono stati confermati da Apple nelle scorse ore, e sono i seguenti:

50 GB: 0,99 Euro al mese

200 GB: 2,99 Euro al mese

2 TB: 9,99 Euro al mese

6 TB: 29,99 Euro al mese

12 TB: 59,99 Euro al mese

Viene da sé che, dati i prezzi e le dimensioni dello storage disponibile sul cloud, i due piani sono stati pensati per i professionisti, quali fotografi, videomaker e content creator che utilizzano il proprio iPhone ogni giorno per video, fotografie e contenuti social.

I nuovi tier di iCloud+ saranno lanciati il 18 settembre, quando anche iOS 17 verrà rilasciato da Apple in tutto il mondo. In questo modo, potrete sfruttare lo storage a vostra disposizione per il backup delle vostre fotografie e dei vostri video in vista, magari, di un salto verso iPhone 15 o iPhone 15 Pro.

Con ogni probabilità, comunque, i piani di iCloud+ con spazio di archiviazione pari a 6 TB e 12 TB sono stati lanciati perché le nuove fotocamere di iPhone 15 permetteranno di scattare fotografie e di girare video in altissima risoluzione, che però avranno anche un peso incrementato: se volete saperne di più potete dare un'occhiata al nostro speciale sugli annunci di Apple dell'evento Wonderlust.

Infatti, il supporto ai video in 4K a 60 fps sia su iPhone 15 che su iPhone 15 Pro e l'implementazione della modalità di scatto di default a 24 MP potrebbero rapidamente incrementare lo spazio occupato su iCloud dalle vostre foto e dai vostri video: in questo caso, i due nuovi tier di memoria sul cloud potrebbero fare al caso vostro!