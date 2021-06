Apple annuncia iCloud+: ancora più privacy per i nostri dati, ecco le novità

Novità anche per iCloud dal keynote Apple. Dopo aver annunciato il nuovo iOS 15, il colosso di Cupertino si è soffermato sulle novità su cui potranno mettere le mani gli utenti iCloud.

Tra le novità di iCloud è presente un sistema di recupero account che entra in gioco nel momento in cui si dimentica la password. Sarà possibile infatti aggiungere dei contatti fidati come amici o familiari, i quali non avranno accesso all'account ma riceveranno un codice per recuperare l'accesso al profilo. I contatti fidati potranno invece accedere all'account in caso di decesso.

Apple ha anche annunciato il nuovo piano iCloud+, che si aggiunge all'iCloud "tradizionale" ed include delle funzioni addizionati. Come spiegato da Mike Abbott, iCloud+ combina iCloud con alcune nuove funzionalità come "Private Relay" che consente di navigare in Safari in modalità ancora più protetta. Il traffico in uscita dai dispositivi su cui viene abbinato iCloud+, inoltre, verrà crittografato ed inviato attraverso due inoltri separati: nessuno, Apple inclusa, potranno capire chi siamo e da dove stiamo utilizzando lo smartphone.

In iCloud+ è integrata anche la nuova funzione "Hide My Email" in Safari, Mail ed altre app per rendere anche le mail private. Si tratta di un nuovo sistema che consente di inviare email da indirizzi casuali ed unici che poi vengono inoltrate all'account principale.

Apple ha specificato che non è previsto alcun rincaro per i prezzi di iCloud, mentre il listino di iCloud+ non è noto.