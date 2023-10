Apple annuncia iMac da 24 pollici con chip M3: il ritorno dell'all-in-one

Nel contesto dell'evento Scary Fast di Apple tenutosi nella notte italiana tra il 30 e il 31 ottobre 2023, Tim Cook e soci hanno svelato tutte le novità del caso sul fronte Mac. In questo contesto è arrivato anche l'annuncio dell'all-in-one iMac da 24 pollici con chip M3, che torna dunque dopo aver saltato la generazione M2.

Sì, avete capito bene: subito dopo l'annuncio dei nuovi MacBook Pro con chip M3, la società di Cupertino si è concentrata proprio su questo dispositivo. Va detto che il design ricorda da vicino quello del modello M1, così come la scelta delle colorazioni riguarda sette possibili varianti: Green, Yellow, Orange, Pink, Purple, Blue e Silver.

Lo schermo da 24,5 pollici dispone di una risoluzione 4,5K Retina, potendo arrivare a una luminosità di 500 nit. Non manca una fotocamera 1080p per FaceTime, così come risultano presenti un setup a sei speaker (chi ha detto Spatial Audio?) e microfoni di "qualità studio". Al netto poi dei passi in avanti in ambito performance (come già spiegato su queste pagine per i MacBook Pro, il chip M3 supporta fino a 24GB di Unified Memory).

Ci sono inoltre miglioramenti lato connettività, visto che il nuovo iMac supporta Bluetooth 5.3 e Wi-Fi 6E. Alcuni modelli presentano anche il supporto a Gigabit Ethernet. La società di Cupertino ha svelato rapidamente i dispositivi (d'altronde, l'evento si chiamava "Scary Fast") e ci sarà sicuramente modo di tornare ad approfondire i nuovi Mac, ma per ora potrebbe interessarvi sapere che il prezzo dell'iMac parte da 1.299 dollari negli Stati Uniti d'America. Gli ordini sono già attivi, ma l'effettiva disponibilità inizierà dalla prossima settimana.