Apple annuncia iOS 14: arrivano i widget nella schermata home!

Come ampiamente previsto, Apple ha annunciato durante il keynote di apertura della WWDC il nuovo iOS 14, la rinnovata versione del sistema operativo touch per iPhone. Il nuovo iOS segna un passo in avanti significativo rispetto alle precedenti release.

La prima novità si chiama App Library, che fondamentalmente consente di creare della macro cartelle in cui inserire le applicazioni. Craig Federighi ha anche affermato che questa funzione è in grado di ordinare le app installate sullo smartphone automaticamente, grazie ad alcuni suggerimenti in base all'utilizzo che se ne fa e la loro tipologia. App Library consentirà anche di nascondere le applicazioni dalla schermata Home, il che ad esempio è particolarmente utile ad esempio se si installano molti giochi tramite Apple Arcade.

La seconda aggiunta sono i widget, di cui si era parlato anche nelle scorse settimane e che possono essere visualizzati in vari stili e dimensioni anche nella homescreen, oltre che nella schermata "Oggi". L'aggiunta sarà possibile attraverso la "Widget Gallery".

Apple porta la modalità picture-in-picture per i video anche sugli iPhone. La funzione è già nota a coloro che utilizzano iPad e, come suggerisce il nome, consente di visualizzare un filmato mentre si effettuano altre operazioni (ad esempio mentre si naviga in internet o mentre si scrive una nota).



Non trova conferma quindi i rumor che volevano Apple pronta a cambiare il nome di iOS.