Apple annuncia iPad Air con chip M1: prezzo e dettagli del nuovo tablet

Dopo aver effettuato il reveal di iPhone SE 3, Apple ha proseguito gli annunci hardware legati al suo evento Peek Performance dell'8 marzo 2022. In questo contesto, è arrivato l'annuncio del nuovo iPad Air con chip M1. Quest'ultimo dispone di svariate novità, che non riguardano solamente le caratteristiche tecniche.

Infatti, l'azienda di Tim Cook ha messo in luce anche il fatto che questo dispositivo supporta la funzionalità Center Stage, che mira a mantenere l'utente al centro dell'inquadratura (tra l'altro, durante l'evento è stato svelato che questa possibilità approderà anche su altri modelli di iPad). In ogni caso, questa novità verrà chiaramente supportata dalla fotocamera da 12MP (Ultra Wide). A livello video, risulta presente la registrazione in 4K.

Apple ha poi svelato rapidamente le caratteristiche principali dell'iPad Air con chip M1, annunciando che non manca il supporto al 5G Sub-6 GHz, così come si punta su una GPU più performante di 2 volte rispetto al passato. Si fa inoltre riferimento a un miglioramento del 60% in termini di CPU. Il pannello è un Liquid Retina True Tone con design all-screen, mentre la porta è una USB Type-C che la società di Cupertino ha descritto come "2 volte più rapida". Presenti anche speaker stereo e Touch ID. Le colorazioni disponibili saranno 5 e non mancheranno vari accessori, Apple Pencil, Smart Keyboard Folio e Magic Keyboard compresi.

Arrivando a prezzo e disponibilità, durante l'evento ovviamente si è fatto riferimento agli USA. Il costo di partenza è pari a 599 dollari (preordini a partire dall'11 marzo 2022 ed effettiva disponibilità a partire dal 18 marzo 2022).



In precedenza, Apple ha ufficializzato anche una nuova colorazione Green di iPhone 13.



Aggiornamento ore 20:53 08/03/2022: è arrivato l'annuncio di Apple relativamente ai prezzi italiani di iPad Air con chip M1. Si parte da 699 euro per il modello Wi-Fi, mentre quello Wi-Fi e Cellular ha un costo di partenza di 869 euro.