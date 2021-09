Apple annuncia il nuovo iPad con chip A13 Bionic ed il doppio di memoria

Nel corso dell'evento autunnale di Apple, il colosso di Cupertino ha annunciato il nuovo iPad di nona generazione, di cui si era già parlato nelle passate ore e che ha fatto il debutto sul palco virtuale dell'Apple Park con la nuova scheda tecnica.

Alla base della scheda tecnica del nuovo iPad di nona generazione troviamo il chip A13 Bionic, che rappresenta un aggiornamento importante rispetto all'A12 del precedente modello. Niente chip M1, come ampiamente previsto dai principali leaker. Il nuovo SoC è in grado di garantire prestazioni fino al 20% superiori per CPU, GPU e Neural Engine. Apple ha spiegato che il tablet è fino a tre volte più veloce del Chromebook più popolare e venduto del mercato, e sei volte più veloce dei tablet Android di fascia alta.

Confermato anche il supporto all'Apple Pencil, una scelta che lo rende appetibile anche per gli studenti. Aggiornato il comparto fotografico con la lente frontale da 12 megapixel Ultra Wide con angolo di visione di 122 gradi e funzionalità Center Stage, in grado di rilevare automaticamente le persone per spostare l'inquadratura durante le video chiamate con FaceTime, Zoom ed ad altre applicazioni. L'iPad 9 arriva con il nuovo iPadOS 15 al suo interno. C'è il taglio da 64 gigabyte di storage, il doppio rispetto al modello base precedente.

Aggiornamento ore 20:57 14/09/2021: Apple ha svelato il prezzo di iPad per l'Italia. La disponibilità inizierà il 24 settembre 2021 e si parte da 389 euro.