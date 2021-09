Apple annuncia iPhone 13 ed iPhone 13 Mini: notch più piccolo, A15 e nuove fotocamere

Dopo settimane di indiscrezioni, voci di corridoio e render, Apple ha finalmente presentato nel corso del keynote di questo pomeriggio la nuova generazione di iPhone. Battezzata iPhone 13, la lineup rispetta a pieno i rumor emersi nelle scorse ore.

iPhone 13 riprende a grandi linee il design di iPhone 12 dello scorso anno: lo smartphone sfoggia i bordi piatti che tanto sono stati apprezzati dagli utenti. A livello di resistenza, troviamo ancora il rivestimento Corning e la resistenza all'acqua IP68.

iPhone 13 e 13 Mini saranno disponibili in cinque colorazioni: pink, blue, midnight, starlight e red. Sulla scocca frontale troviamo la nuova fotocamera TrueDepth riprogettata che si fa spazio in un notch più piccolo del 20% rispetto ai modelli precedenti. Entrambi sfoggiano display Super Retina XDR, più luminoso del 28% ed in grado di fornire una luminosità di picco di 100 nits.

Sotto la scocca è presente il nuovo chip A15 a 5nm con quasi 15 miliardi di transitor, CPU a 6-core (2 ad alte prestazioni e 4 ad alta efficienza). Apple l'ha definita "la CPU più veloce mai vista sugli smartphone", in grado di offrire prestazioni fino al 50% più veloci rispetto alla concorrenza.

Novità anche per il comparto fotografico: le due lenti posteriori, come preannunciato nei leak di iPhone 13 di oggi, sono poste in obliquo e non più verticalmente. L'obiettivo principale è da 12 megapixel con apertura f/1.6, in grado di assorbire il 47% in più di luce, mentre quello Ultra-Wide è anch'esso da 12 megapixel, ma rispetto ai predecessori è in grado di catturare foto migliori grazie allo spostamento del sensore. Presente anche la nuova Cinematic Mode che, come mostrato in una clip, è in grado di cambiare la messa a fuoco durante i video rapidamente per sfocare gli oggetti e soggetti sullo sfondo in maniera simile a quanto avviene per la modalità Ritratto delle foto. Apple ha spiegato che la Cinematic Mode è in grado di mantenere la messa a fuoco sul soggetto anche in movimento e la cambia in automatico quando le persone entrano nell'inquadratura o quando si girano dall'altra parte della fotocamera. La Cinematic Mode effettua le riprese in Dolby Vision HDR, con il processore A15 che analizza dal vivo ogni fotogramma.

Ovviamente presente il supporto 5G, che aveva debuttato lo scorso anno su iPhone con la dodicesima generazione.

In termini di durata della batteria, iPhone 13 Mini garantisce un'ora e mezza di autonomia in più rispetto al 12 Mini, mentre per iPhone 13 il guadagno è di due ore e mezza rispetto ad iPhone 12.

Su iPhone 13 ed iPhone 13 Mini troviamo anche MagSafe, con tutti gli accessori ad esso collegato.

I due nuovi smartphone Apple arrivano con il nuovo iOS 15 presentato durante la WWDC di qualche mese fa al prezzo di partenza di 699 Dollari per iPhone 13 Mini e 799 Dollari per iPhone 13 nelle opzioni di storage da 128/256/512 gigabyte.



Aggiornamento ore 21:04 14/09/2021: Apple ha ufficializzato i prezzi italiani di iPhone 13 e iPhone 13 mini. I preordini inizieranno dalle 14:00 del 17 settembre 2021, mentre la disponibilità partirà dal 24 settembre 2021. In ogni caso, i costi di partenza sono rispettivamente pari a 939 euro e 839 euro.