Apple annuncia keynote per il 7 giugno: iOS 15, macOS 12, watchOS 8 e molto altro

Apple oggi ha ufficialmente rivelato la lineup e il programma completo della Worldwide Developers Conference 2021, evento dedicato completamente agli sviluppatori di app per dispositivi della Mela che si terrà il prossimo 7 giugno. In programma c’è anche un keynote, dove la casa di Cupertino svelerà tutto riguardo i suoi OS.

L’evento inizierà alle 7 di pomeriggio ore italiane proprio con il keynote, durante il quale Apple renderà noti tutti i dettagli riguardo il futuro per iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, tvOS e watchOS 8. La didascalia pubblicata sul sito ufficiale non dice molto, ma le aspettative sono decisamente elevate: “WWDC21 prende il via con la presentazione di nuovi entusiasmanti aggiornamenti in arrivo su tutte le piattaforme Apple entro la fine dell'anno. Trasmesso in streaming direttamente da Apple Park, l'indirizzo del keynote sarà disponibile tramite apple.com, l'app Apple Developer, l'app Apple TV e YouTube, con la riproduzione su richiesta disponibile dopo la conclusione dello streaming”.

Seguiranno dunque, due ore dopo, l’evento Platforms State of the Union in cui i tecnici di Cupertino sveleranno le novità per quanto concerne strumenti, tecnologie e novità che in futuro diventeranno accessibili agli sviluppatori per creare applicazioni sempre più ottimizzate e facili da usare, oltre che innovative. Non mancheranno dunque gli Apple Design Awards, Lounge digitali per sessioni Q&A che si terranno via chat e addirittura laboratori 1-on-1 per offrire un “accesso senza precedenti a tutti gli ingegneri e designer Apple”.

A noi utenti non ci resta che aspettare l’evento iniziale per sapere tutto sulle prossime versioni dei sistemi operativi firmati Mela. Nell’attesa, l’utenza potrà continuare a testare iOS 14.5.1 e le funzioni pensate per il relax.