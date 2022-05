Apple annuncia il keynote della WWDC 2022: manca poco, ecco l'orario

In seguito all'annuncio della WWDC 2022, Apple è tornata a fare riferimento alla conferenza. Infatti, Tim Cook e soci hanno svelato la schedule dell'evento, confermando anche l'orario del keynote iniziale e dove seguire il tutto.

In particolare, stando anche a quanto riportato da iDownloadBlog, nonché come ufficializzato mediante il portale ufficiale italiano di Apple, la conferenza iniziale, che per ammissione della stessa società di Cupertino includerà "una panoramica sugli innovativi aggiornamenti in arrivo quest'anno per tutte le piattaforme Apple", prenderà il via alle ore 19:00 del 6 giugno 2022. La diretta streaming potrà essere seguita mediante il sito Web ufficiale di Apple, su YouTube o tramite le app Apple Developer e Apple TV.

Insomma, al momento in cui scriviamo mancano meno di due settimane all'atteso evento. Ricordiamo che nell'ambito della kermesse si darà con ogni probabilità spazio alle novità in ambito software, da iOS a macOS, passando per tvOS, watchOS e iPadOS. Per farla breve, l'interesse degli appassionati è chiaramente focalizzato maggiormente sulle possibili funzionalità di iOS 16. Se volete approfondire quanto potrebbe essere in arrivo, potete in ogni caso fare riferimento al nostro speciale sui rumor legati alla WWDC 2022.

Per il resto, la Worldwide Developers Conference includerà ovviamente anche altri eventi, come gli Apple Design Awards che inizieranno alle ore 02:00 del 7 giugno 2022. Insomma, è ufficialmente tutto pronto in California per l'edizione 2022 della WWDC.