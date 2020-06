Apple annuncia macOS Big Sur con Centro di Controllo ed il nuovo Safari

Come preannunciato nelle scorse ore, Apple ha anche annunciato la nuova release di macOS, il proprio sistema operativo desktop, che quest'anno prende il nome di macOS Big Sur. Craig Federighi ha osservato come si tratti di un update che va a toccare praticamente tutti gli aspetti dell'OS.

Si parte dal design del dock, in cui sono presenti le nuove icone ridisegnate da Apple, tutti quadrate con i bordi rotondi. Apple ha ridisegnato anche il Finder e l'applicazione Mail, senza dimenticare Foto che sfoggia una nuova serie di animazioni mentre si sfogliano i propri scatti.

E' stata aggiornata anche la Menu Bar, ma soprattutto è stato portato anche sui computer il Centro di Controllo che ormai da qualche anno è disponibile su iPhone ed iPad e permette di accedere a tutte le opzioni rapidamente. I controlli singoli potranno essere spostati anche nella barra superiore, con un semplice drag and drop.

Arrivano anche su macOS i nuovi widget, che sembrano essere la costante di questa nuova generazione di sistemi operativi in arrivo in autunno sui dispositivi. Apple ha aggiornato anche l'applicazione Messaggi per Mac, con tante nuove funzioni tra cui un nuovo sistema di ricerca e la possibilità di creare le Memoji direttamente sui Mac. Molte di queste funzioni le abbiamo viste anche sulla controparte dei Messaggi per iOS 14. Anche su macOS Big Sur arriva la nuova app Mappe: sarà possibile creare delle Guide personalizzate. In generale però troviamo tutte le novità introdotte in Mappe per iOS 14.

Si aggiorna anche Safari, che diventa ancora più veloce (il 50%) rispetto a Chrome, a fronte di un consumo inferiore di batteria. Il browser proteggerà ulteriormente la privacy degli utenti, mentre per quanto riguarda le estensioni potranno essere installate direttamente dall'app, senza andare nell'App Store. E' stata introdotta anche la possibilità di personalizzare la pagina iniziale di Safari, mentre è stata implementata la traduzione istantanea delle pagine.

Nel nuovo Safari è presente anche una gestione dei permessi per ogni sito web migliorata: sarà possibile scegliere per quanto tempo questi possono accedere ai propri dati, direttamente tramite un pulsante inserito alla sinistra della barra d'indirizzo.