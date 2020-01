Apple annuncia il miglior trimestre di sempre: ricavi a 91,8 miliardi di Dollari

La scorsa notte Apple ha annunciato i risultati finanziari del quarto trimestre del 2019, che passerà alla storia per essere il migliore di sempre. Il colosso di Cupertino ha infatti riportato ricavi netti di 91,8 miliardi di Dollari ed un utile trimestrale di 22,2 miliardi, pari a 4,99 Dollari per azione.

Per fare un raffronto, nello stesso trimestre del 2018 i ricavi erano pari a 84,3 miliardi di Dollari e l'utile si era fermato a 20 miliardi. Soddisfatto il CFO Luca Maestri, che insieme al CEO Tim Cook ha voluto sottolineare che in termini di guadagni il Q4 2019 è stato il miglior trimestre di sempre per la compagnia di Cupertino, avendo superato il Q1 2018.

Il margine lordo è stato del 38,4%, rispetto al 38% dello stesso periodo dell'anno precedente. Le vendite internazionali hanno rappresentato il 61% dei profitti.

Per il secondo trimestre dell'anno fiscale 2020 Apple ha messo in preventivo un margine di entrate tra 63 e 67 miliardi di Dollari ed un margine lordo compreso tra il 38 e 39 percento. Secondo gli analisti, una forbice così elevata potrebbe essere dettata anche dal Coronavirus, ma chiaramente Cook non ha confermato la teoria.

Come abbiamo avuto modo di raccontare in precedenza, la divisione indossabili di Apple ha stabilito un nuovo record e si è contraddistinta per aver superato i Mac a livello di introiti.