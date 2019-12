Apple annuncia i migliori giochi ed app del 2019: la classifica completa

Apple ha annunciato oggi la lista delle migliori applicazioni, giochi e le tendenze più forti che hanno guidato la cultura delle app nel 2019. Il colosso di Cupertino ha al contempo anche voluto sottolineare l’importanza che hanno le applicazioni nella vita quotidiana e l’impatto che hanno avuto anche dal fronte delle comunicazioni.

"Gli sviluppatori di tutto il mondo ci ispirano con app innovative che hanno il potere di influenzare la cultura e cambiare le nostre vite, e quest'anno è più vero che mai. I vincitori del ‘Best Apps and Games 2019’ dell’App Store riflettono il nostro desiderio globale di connessione umana, creatività e svago", ha dichiarato Phil Schiller, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple. "Siamo entusiasti di annunciare un gruppo così diversificato di vincitori dell'App Store nel 2019, dimostrando che design e creatività eccezionali provengono da sviluppatori grandi così come dai piccoli, e da ogni angolo del mondo. Ci congratuliamo con tutti i vincitori e li ringraziamo per aver fatto del 2019 il migliore anno ad oggi per l'App Store".

Migliori app 2019 App Store Apple:

App iPhone dell’anno: Spectre Camera;

App iPad dell’anno: Flow by Moleskine;

App Mac dell’anno: Affinity Publisher

App Apple TV dell’anno: The Explorers

Apple ha anche evidenziato che nel 2019 è stata registrata una vera e propria ondata di applicazioni che hanno aiutato a riempire la pagina bianca con i ricordi, sogni, immagini e voci. Vengono infatti citate Anchor, Unfold, Steller, Over e Wattpad.

Migliori giochi 2019 App Store Apple:

Gioco iPhone dell’anno: Sky: Childern of The Light;

Gioco iPad dell’anno: Hyper Ligh Drifter

Gioco Mac dell’anno: GRIS;

Il gioco che ha ottenuto il premio per essere stato il miglior titolo pubblicato su Apple Arcade nell’anno è stato Sayonara: Wind Hearts.

Apple ha anche pubblicato la lista delle app più scaricate ed i giochi con i più download.