Apple annuncia la modalità Lockdown di iOS 16: ecco di cosa si tratta

Mentre un buon numero di persone sta cercando di comprendere come combattere l'oscuramento dello schermo dell'iPhone derivante dalle eccessive temperature, Apple ha lo sguardo rivolto a iOS 16. Infatti, è stata annunciata la cosiddetta modalità Lockdown, che proteggerà i dispositivi che disporranno della prossima major release di iOS.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e MacRumors, nonché come spiegato direttamente sul portale ufficiale di Apple, iOS 16 consentirà agli utenti di attivare una modalità di protezione opzionale definita "estrema". In parole povere, Tim Cook e soci vogliono mantenere al sicuro coloro che pensano di essere vittime di sofisticati attacchi informatici.

La società di Cupertino ha spiegato che "la maggior parte delle persone non subirà mai questo tipo di attacco", ma ritiene che sia giusto offrire direttamente agli utenti la possibilità di scegliere. In questo modo, una persona che si ritiene ad alto rischio potrà attivare la modalità Lockdown, rimanendo il più possibile al sicuro dagli attacchi dei malintenzionati.

Attenzione, però: questa opzione limita le funzionalità dell'iPhone, in quanto il focus posto sulla sicurezza richiede di "mettere da parte" determinate operazioni. Ad esempio, l'utilizzo di alcune app e la navigazione Web potranno risultare limitati con modalità Lockdown attiva.

Insomma, si fa riferimento a scenari ben precisi e probabilmente la maggior parte degli utenti non avrà mai bisogno di attivare questa modalità, che la stessa Apple definisce dedicata a coloro "che potrebbero essere a rischio di attacchi informatici altamente mirati da parte di società private che sviluppano spyware mercenario sponsorizzato da alcuni Stati (nel comunicato ufficiale Apple fa riferimento diretto a NSO Group, ndr)". La funzionalità arriverà anche per iPadOS 16 e macOS Ventura ed è già disponibile nella terza versione Beta di questi sistemi operativi, rilasciata il 6 luglio 2022.

Ricordiamo in ogni caso che iOS 16 arriverà in versione stabile nell'autunno 2022. Ci sarà dunque ancora un po' di tempo da attendere per avere a disposizione la novità, ma a Cupertino si sta ovviamente lavorando sodo per arrivare al tanto atteso rilascio. Per il resto, ricordiamo che di recente sono emerse nuove funzioni contro mail e SMS truffa.