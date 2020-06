Apple annuncia la nuova app Mappe e CarPlay: l'iPhone potrà aprire l'auto!

Tra le tante novità incluse nel nuovo iOS 14 di Apple troviamo anche la nuova applicazione Mappe.

Apple ha lavorato per rendere il servizio sempre più ricco d'informazioni ed ovviamente completo, soprattutto per i viaggiatori. Debutta la modalità "Guides" che rappresenta una vera e propria guida di viaggio con raccomandazioni e consigli sui posti da visitare.

Nella nuova applicazione Mappe sarà possibile anche ottenere informazioni sui percorsi ciclabili, il che sarà particolarmente utile per chi si muove in città a bordo di una bicicletta. Inizialmente questa funzione sarà disponibile solo in una manciata di città (New York, Los Angeles, San Francisco, Shangai e Pechino).

I possessori di una vettura elettrica, inoltre, potranno anche visualizzare le colonnine di ricarica più vicine. Durante la navigazione l'app Mappe sarà anche in grado di mostrare le eventuali congestioni del traffico: in questo modo sarà possibile scegliere percorsi alternativi per raggiungere la propria destinazione.

Novità anche per CarPlay, che consentirà di personalizzare lo sfondo, per adattarlo al meglio allo stile della propria vettura. Da questo fronte però l'aggiunta più importante è senza dubbio la possibilità di utilizzare l'iPhone come chiave dell'auto, grazie all'utilizzo del modulo di connettività NFC presente negli smartphone. E' però possibile aprire la vettura anche con il riconoscimento facciale, ovviamente attraverso il FaceID.