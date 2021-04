Apple annuncia la nuova colorazione per iPhone 12: lo smartphone diventa viola!

Nel corso dell'evento Apple di oggi 20 Aprile 2021, il colosso di Cupertino ha subito annunciato un'importante novità per iPhone 12. L'amministratore delegato Tim Cook, infatti, ha annunciato una nuova colorazione per gli smartphone.

Tramite un breve video, infatti, Apple ha svelato i nuovi iPhone com scocca "Mmm, Purple", che come suggerisce il nome saranno caratterizzati da cornici e retro viola.

Questa nuova colorazione sarà disponibile però solo per i due modelli base, iPhone 12 Mini ed iPhone 12, mentre iPhone 12 Pro ed iPhone 12 Pro Max continueranno ad essere acquistabili nelle colorazioni annunciate lo scorso Ottobre.

L'acquisto potrà essere effettuato già a partire da venerdì prossimo, mentre ovviamente non cambieranno nè i prezzi, tanto meno la scheda tecnica dei dispositivi, che saranno praticamente gli stessi. Doveroso anche notare che la nuova variante si affiancherà a quelle esistenti.

Si tratta senza dubbio di una novità interessante, che mira a rendere ancora più colorata la gamma di dispositivi.



Aggiornamento ore 20:54 20/04/2021: come potete leggere nella notizia dedicata, sono stati svelati prezzi e disponibilità per l'Italia. iPhone 12 mini in colorazione viola costa 839 euro, mentre iPhone 12 ha un prezzo di 939 euro. I preordini partiranno dalle ore 14:00 del 23 aprile 2021, mentre l'effettiva disponibilità inizierà il 30 aprile.