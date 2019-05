Apple annuncia i nuovi iPod Touch: si parte da 249 Euro

Annuncio a sorpresa per Apple. Il colosso di Cupertino, tramite un lungo comunicato stampa ha svelato la nuova generazione di iPod Touch, il lettore musicale portatile più famoso al mondo, che include il nuovo processore A10 Fusion.

Non si registrano invece modifiche a livello estetico: la scocca riprende quella del modello presentato insieme ad iPhone 7, e presenta un display da 4 pollici ed il tasto Home, senza Touch ID. A livello software, esattamente come la precedente generazione di iPod Touch, è installato iOS 12 e probabilmente sarà aggiornato anche ad iOS 13.

Si tratta di una mossa a sorpresa, dal momento che la gamma non veniva aggiornata dal 2015 e per molti era stata messa da parte a causa dell'aumento della popolarità degli smartphone. Di un annuncio simile però si era già parlato qualche mese fa.

Evidentemente però Apple mira a massimizzare la portata del proprio servizio musicale, dal momento che iPod Touch potrà essere utilizzato per l'ascolto offline dei brani scaricati da Apple Music, iTunes Store e servizi simili.

Il nuovo iPod Touch offre anche esperienze in realtà aumentata divertenti e produttive in ambito gaming, grazie alle applicazioni presenti nell'App Store di iOS, mentre il chip A10 Fusion è in grado di far girare anche le esperienze in realtà aumentata condivisa e persistente.

“Abbiamo migliorato il dispositivo iOS più economico con prestazioni che sono due volte superiori rispetto a prima, FaceTime di gruppo e realtà aumentata", ha detto Greg Joswiak, Vice Presidente Product Marketing di Apple. "Il design ultrasottile e leggero dell'iPod touch lo ha sempre reso ideale per godersi giochi, musica e molto altro ancora, ovunque si vada".

Il nuovo iPod touch parte da €249 per il modello da 32GB, €359 per il modello da 128GB e €469 per il modello da 256GB su apple.com, sull'app Apple Store e negli Apple Store, ed è disponibile anche presso i rivenditori autorizzati Apple e alcuni operatori (i prezzi possono variare). iPod touch è disponibile in sei finiture: grigio siderale, bianco, oro, blu, rosa e (PRODUCT) RED.