Apple annuncia iOS 15: arriva il nuovo sistema di notifiche e SharePlay in FaceTime

Nel corso del keynote Apple della WWDC, è stato annunciato il nuovo iOS 15. Un aggiornamento introdotto da Craig Federighi che si sofferma su quattro pilastri.

Il primo rappresenta la comunicazione tra le persone. Non è un caso infatti che Federighi sia partito dalle novità per FaceTime, il sistema di videochiamate e chiamate vocali tra dispositivi Apple. La nuova versione di FaceTime include il supporto allo Spatial Audio, ma anche nuove opzioni per i microfoni: gli utenti potranno scegliere di isolare la voce attraverso un sistema che utilizzando il machina learning è in grado di rimuovere i rumori di fondo. E' presente anche la funzione "Wide Spectrum" che invece è in grado di mixare i due aspetti rendendo la voce ed i rumori di fondo bilanciati. Sempre dal fronte FaceTime, è stata introdotta anche la modalità Ritratto e la "Grid Mode" che permette di visualizzare una griglia con tutti i partecipanti. La nuova release di iOS 15 porta anche i FaceTime Link: gli utenti avranno la possibilità di creare una videochiamata in anticipo per poi inviare l'indirizzo agli amici che anche da altri sistemi operativi (come Android) avranno la possibilità di aggiungersi ed entrare al momento dell'inizio.

Con iOS 15 debutta anche SharePlay in FaceTime: gli utenti potranno ascoltare musica insieme, visualizzare lo stesso video e condividere lo schermo con gli amici. In Apple Music sarà inserita una nuova funzione per ascoltare un album, una playlist o una canzone o visualizzare un film insieme ad un'altra persona. Apple ha annunciato che le API di SharePlay saranno a disposizione degli sviluppatori, che potranno integrarle nelle loro app. Al lavoro su questo sistema ci sono già player come Disney+ e TikTok.

Apple con iOS 15 ha dato una svecchiata anche all'applicazione Messaggi. Il client include ora nuovi modi per condividere contenuti come immagini, musica, podcast, articoli ed altro: è anche possibile mettere un segnalibro per i contenuti condivisi più importanti in modo tale da non perderli.

Debutta in iOS 15 il nuovo sistema di notifiche. E' stato introdotto il "Notification Summary" che mostra le notifiche in base al modo in cui gli utenti interagiscono con le app. Con il nuovo iOS 15 arrivano anche le nuove modalità "Focus" delle notifiche che applicano dei filtri in base a ciò che stiamo facendo (se stiamo al lavoro, se siamo fuori con la famiglia o altro).



Apple, inoltre, ha integrato in tutte le app il "Non Disturbare", che viene visualizzato anche nelle conversazioni di iMessage, in modo tale da far capire all'interlocutore che non siamo disponibili a chattare.



Focus si può impostare direttamente dalla schermata Home ed è completamente personalizzabile e programmabile in base alla posizione e l'ora del giorno, ed ovviamente si sincronizza automaticamente con tutti i dispositivi associati al proprio AppleID.

Per quanto riguarda le Foto, è stata introdotta il sistema "Live Text" che consente agli utenti di evidenziare e selezionare il testo presente nelle immagini.

Con iOS 15 è stata implementata all'interno di Spotlight la ricerca delle fotografie, che permette di cercare per persone, scene, elementi, posizione e persino in base al testo presente nelle foto. In Spotlight saranno mostrati anche nuovi risultati avanzati per i contatti.

La funzione Ricordi presente nell'app Foto ora integra Apple Music, e dà ancora più vita ai propri ricordi. I consigli musicali per i ricordi saranno proposti in base alla cronologia di ascolto ed alle preferenze, ma gli utenti potranno cercare ovviamente qualsiasi brano.

Novità anche per Apple Wallet, che ora supporta le Carte d'Identità e le Patenti: analogamente a quanto avviene con le carte di credito, basta scannerizzarle con la fotocamera per aggiungere al Wallet.

Apple ha rinnovato anche l'app Meteo, che ora presenta mappe meteo in alta definizione. Per quanto riguarda le Mappe, il colosso di Cupertino ha lavorato per inserire ulteriori dettagli ma anche per introdurre la modalità notturna per le città di notte. La nuova app Mappe presenta nuovi più dettagli per le strade e supporta anche i semafori.



Infine, dal fronte Apple Music ed AirPods, Apple ha annunciato che la funzionalità Spatial Audio per Apple Music annunciata qualche giorno fa sarà disponibile ufficialmente da oggi.