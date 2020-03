Apple annuncia i nuovi iPad Pro con doppia fotocamera e scanner LiDAR: specifiche e prezzi

A qualche giorno dalla pubblicazione degli ultimi render, Apple ha annunciato in via ufficiale il nuovo iPad Pro, la nuova Magic Keyboard con design ad inclinazione libera e la tastiera con i tasti retroilluminati.

Il nuovo tablet include il chip A12Z Bionic, che lo rende più veloce e potente della maggior parte dei portatili Windows secondo la società di Cupertino. Tra le novità l'iPad Pro sfoggia il sensore ultra-grandangolare, microfoni di qualità professionale ed il rivoluzionario scanner LiDAR che offre funzioni evolute di rilevamento della profondità, il che sarà sicuramente utile per i fotografi professionali.

A livello di design, la nuova generazione di iPad Pro riprende praticamente le linee della precedente, con display da 11 e 12,9 pollici e supporto alla tecnologia ProMotion che regola il refresh rate fino a 120Hz. A questo si aggiunge anche il TrueTone ed il rivestimento antiriflesso.

Per quanto riguarda le fotocamere, è presente un sensore da 12 megapixel con grandangolo che consente di scattare foto ad alta qualità e video in 4K ed una lente da 10MP con ultra-grandangolo e zoom 2X.

Lo scanner LiDAR funziona in ambienti sia chiusi che aperti, e misura la distanza dagli oggetti circostanti fino a cinque metri eseguendo una lettura a livello di fotone e a velocità nell'ordine di nanosecondi.

Grazie ad iPadOS 13.4, Apple porta su iPad il supporto ai Trackpad, offrendo ai clienti un nuovo modo di interagire con il proprio dispositivo.

Apple ha presentato anche la nuova Magic Keyboard per iPad Pro, con design ad inclinazione libera e facile da regolare, tasti retroilluminati e trackpad, che rende ancora più facile scrivere su iPad. Quest'ultima sarà disponibile solo a maggio.

iPad Pro è disponibile da oggi su Apple Store in pre-ordine, mentre arriverà nei negozi a partire dalla prossima settimana nelle configurazioni da 128, 256, 512 ed 1 terabyte. Il modello da 11 pollici parte da 899 Euro per il modello WiFi e 1069 Euro per WiFi + Cellular. iPadPro da 12,9 pollici parte da 1119 Euro per la variante WiFi e 1289 Euro per quella con supporto ceLLULAR.