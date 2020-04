Apple annuncia il nuovo iPhone SE 2 con display da 4,7 pollici e processore A13 Bionic

Come ampiamente preannunciato da alcuni leaker, Apple ha da poco annunciato in via ufficiale il nuovo iPhone SE, l'atteso modello di smartphone che sarà disponibile in preordine da venerdì 17 Aprile ed in vendita il 24 Aprile.

iPhone SE 2 include un display True Tone da 4,7 pollici, ed è basato sul processore A13 Bionic. Il comparto fotografico è composto da una lente posteriore da 12 megapixel con stabilizzazione ottica dell'immagine, accompagnata da un sensore per il bilanciamento del bianco e la messa a fuoco, che supporta anche l'HDR, la modalità ritratto e la registrazione dei video in 4K a 60fps. La fotocamera per i selfie invece è da 7 megapixel e chiaramente può essere usata anche per le chiamate in FaceTime.

Nei negozi arriveranno tre varianti: quella con 64 gigabyte di spazio di archiviazione costerà 499 Euro, quella da 128GB 549 Euro e la variante con 256GB di storage potrà essere portata a casa a 699 Euro; gli utenti potranno scegliere tra tre colorazioni: bianco, nero e rosso. Anche in questo caso Apple offrirà un anno di Apple TV+ in regalo.

Confermata la presenza del tasto fisico Home, che integra il sensore per le impronte digitali Touch ID di seconda generazione. Niente Face ID, come ampiamente previsto, per contenere i costi.

iPhone SE 2020 supporterà anche la ricarica wireless, oltre che col cavo attraverso l'ingresso Lightning. Il dispositivo ha ottenuto la certificazione IP67, che gli conferisce la resistenza ad acqua e polvere.