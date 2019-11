Apple annuncia il nuovo MacBook Pro da 16 pollici con SSD fino ad 8TB e nuova tastiera

Come ampiamente preannunciato da Bloomberg, Apple ha da poco annunciato in via ufficiale il nuovo MacBook Pro da 16 pollici, l'atteso aggiornamento per la linea di laptop che sfoggia uno schermo più grande, da 16 pollici a Retina ed il nuovo meccanismo per la tastiera.

Come vi mostriamo nello screenshot presente in calce, proveniente direttamente dal sito web della compagnia di Cupertino, gli utenti avranno la possibilità di scegliere il processore octa-core, fino a 64 gigabyte di VRAM e soprattutto potranno decidere di integrare all'interno del laptop un SSD da 8 terabyte.

La scheda grafica scelta invece è la Radeon 5000M; trovano inoltre conferma i rumor che volevano il pensionamento del vecchio sistema per la tastiera: il nuovo MacBook Pro segna il ritorno della tastiera a forbice, con la "Magic Keyboard" in cui è presente il tasto Esc fisico ed ovviamente il Touch ID.

Miglioramenti anche dal fronte dell'audio, grazie ad un sistema a sei altoparlanti ed un microfono di qualità studio, che sarà utile soprattutto per i content creators. La batteria invece sarà da 100 Wh: sarà senza dubbio interessante vedere che tipo di dati diffonderà il colosso di Cupertino.



Lo schermo offre una risoluzione di 3072x1920 pixel, a fronte di una densità di pixel di 226ppi e quasi 6 milioni di pixel su ogni pannello, che è stato calibrato ad hoc per offrire un'ampia gamma dinamica ed un bilanciamento dei bianchi e dei colori preciso.



Phil Schiller l'ha definito il "miglior notebook professionale al mondo", ed ha osservato che in fase di progettazione gli ingegneri hanno pensato a "sviluppatori, fotografi, registi, scienziati, produttori musicali e tutti coloro che si affidano ai Mac per il proprio lavoro".

Il prezzo di partenza è di 2399 Dollari, e come messo in preventivo da molti il nuovo MacBook Pro sostituisce il modello da 15 pollici. Negli USA i preordini sono già aperti, mentre per l'Italia ancora non sono arrivate informazioni.