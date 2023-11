Apple annuncia i podcast più popolari del 2023: ce n'è per tutti i gusti

A poche settimane dall’annuncio dei finalisti degli App Store Awards, Apple ha reso noto oggi i podcast più ascoltati su Apple Podcast. Negli ultimi anni proprio i podcast hanno registrato un vero e proprio boom di ascolti in Italia, grazie alla possibilità di ascoltarli ovunque e scaricarli in maniera semplice ed immediata.

Top programmi

Il podcast di Alessandro Barbero

La Zanzara

Indagini

Elisa True Crime

Muschio Selvaggio

Alessandro Barbero - La Storia

Non hanno un amico - Luca Bizzarri

One More Time

Chiedilo a Barbero

Dee Giallo - Carlo Lucarelli

Nuovi podcast più ascoltati

Chiedilo a barbero

Geopop

Il Mondo - Internazionale

Dove Nessuno Guarda - Il Caso Elisa Claps

Il Sottosopra - Selvaggia Lucarelli

Perchè? - Marco Maisano

Storica

Fantasma - Il caso unabomber

Pensiero Stupendo - Matteo Saudino

Globo

Top podcast in abbonamento

Today - Apple Music

I dossier del mistero

Fiume di denaro

Chiusi Dentro - Viaggio Nelle Carceri Italiane

The Zane Lowe Show

Moby Prince - Cronaca di un disastro

Pornazzi

Alessandro Manzoni - I promessi sposi

Highlow with Emrata

Essentials Radio

Podcast più seguiti

Indagini

Il podcast di Alessandro Barbero

Geopop

Elisa True Crime

Il Mondo

One More Time

Chiedilo a Barbero

Muschio Selvaggio

La Zanzara

Dove Nessuno Guarda - Il Caso Elisa Claps

Podcast più condivisi

Indagini

Dove Nessuno Guarda - Il Caso Elisa Claps

Il podcast di Alessandro Barbero

Non hanno un amico - Luca Bizzarri

Chiedilo a Barbero

Il Mondo

Veleno

L’allena-mente

Morgana - La madre

Denominazione di origine inventata

Le classifiche saranno visibili nell’apposita sezione dell’app Podcast in quasi 100 pesi e territori fino alla fine dell’anno. In 15 mercati sarà possibile anche scoprire Shows We Love, una raccolta di serie narrative ed episodiche apprezzate dal pubblico. Martedì 5 Dicembre Apple Podcast annuncerà anche il programma dell’anno.