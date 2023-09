Apple annuncia i prezzi italiani di iPhone 15 e degli altri prodotti di Wonderlust

Al netto dell'annuncio della data di rilascio di iOS 17, arrivato dopo il termine del keynote Wonderlust di Apple, vale la pena soffermarsi sui prezzi italiani di iPhone 15 e degli altri prodotti svelati per l'occasione.

È infatti il portale ufficiale italiano di Apple a rendere noti i costi per l'Italia dei vari dispositivi. Di seguito un rapido riassunto.

Prezzi in Italia della gamma iPhone 15 e degli altri prodotti di Wonderlust

iPhone 15 Pro : 1.289 euro (128GB), 1.369 euro (256GB), 1.619 euro (512GB) o 1.869 euro (1TB). I preordini partiranno dal 15 settembre 2023, mentre l'effettiva disponibilità inizierà dal 22 settembre 2023.

: 1.289 euro (128GB), 1.369 euro (256GB), 1.619 euro (512GB) o 1.869 euro (1TB). I preordini partiranno dal 15 settembre 2023, mentre l'effettiva disponibilità inizierà dal 22 settembre 2023. iPhone 15 Pro Max : 1.489 euro (256GB), 1.739 euro (512GB) o 1.989 euro (1TB). Date di preordini e disponibilità uguali ad iPhone 15 Pro.

: 1.489 euro (256GB), 1.739 euro (512GB) o 1.989 euro (1TB). Date di preordini e disponibilità uguali ad iPhone 15 Pro. iPhone 15 : 979 euro (128GB), 1.109 euro (256GB) o 1.359 euro (512GB). Le date di preorder e disponibilità sono quelle indicate in precedenza.

: 979 euro (128GB), 1.109 euro (256GB) o 1.359 euro (512GB). Le date di preorder e disponibilità sono quelle indicate in precedenza. iPhone 15 Plus : 1.129 euro (128GB), 1.259 euro (256GB) o 1.509 euro (512GB). Le date relative a preordini e disponibilità sono sempre, rispettivamente, 15 settembre 2023 e 22 settembre 2023.

: 1.129 euro (128GB), 1.259 euro (256GB) o 1.509 euro (512GB). Le date relative a preordini e disponibilità sono sempre, rispettivamente, 15 settembre 2023 e 22 settembre 2023. Apple Watch Series 9 : a partire da 459 euro (Alluminio) o 809 euro (Acciaio inossidabile). La disponibilità inizierà dal 22 settembre 2023, mentre i preordini sono già attivi. Maggiori dettagli nel nostro approfondimento relativo all'annuncio di Apple Watch Series 9.

: a partire da 459 euro (Alluminio) o 809 euro (Acciaio inossidabile). La disponibilità inizierà dal 22 settembre 2023, mentre i preordini sono già attivi. Maggiori dettagli nel nostro approfondimento relativo all'annuncio di Apple Watch Series 9. Apple Watch Ultra 2: 909 euro. I preorder risultano già attivi, mentre l'effettività fase di disponibilità inizierà il 22 settembre 2023. Ulteriori indicazioni nel nostro approfondimento legato al reveal di Apple Watch Ultra 2.

Per il resto, potrebbe magari interessarvi dare un'occhiata, ad esempio, all'annuncio di iPhone 15 e iPhone 15 Plus, visto che di mezzo c'è anche la rivoluzione USB-C (e il conseguente abbandono dello standard Lightning). Di mezzo ci sono però anche funzioni satellitari e molto altro, cosa che potete approfondire anche mediante il reveal di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.