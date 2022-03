Apple annuncia i prezzi italiani dei nuovi iPhone SE 3, iPad Air e Mac Studio

L'evento Peek Performance di Apple, il primo keynote della società di Cupertino per quel che concerne il 2022, si è appena concluso. Come di consueto, dunque, è arrivato il momento di approfondire i prezzi italiani dei prodotti annunciati.

Seguendo l'ordine scelto dall'azienda di Tim Cook per il keynote, c'è stato il reveal della colorazione Green per iPhone 13 e iPhone 13 Pro. Più precisamente, si fa riferimento a due varianti, verde per iPhone 13 e verde alpino per iPhone 13 Pro. Chiaramente sono inclusi anche ad iPhone 13 mini e iPhone 13 Pro Max. I preordini partiranno l'11 marzo 2022. In ogni caso, visto l'elevato numero di varianti disponibili, vi consigliamo di consultare la pagina dedicata agli iPhone 13 e la pagina dedicata agli iPhone 13 Pro per tutti i dettagli del caso.

Andando oltre alla questione colorazioni, c'è stato l'annuncio di iPhone SE 3. I preordini per lo smartphone partiranno in Italia dalle ore 14:00 dell'11 marzo 2022, mentre l'effettiva disponibilità inizierà il 18 marzo 2022. Le colorazioni disponibili saranno quelle Mezzanotte, Galassia e (PRODUCT)RED, mentre in termini di storage le varianti disponibili saranno 64GB, 128GB e 256GB. I prezzi sono rispettivamente di 529 euro, 579 euro e 699 euro. Potete trovare maggiori dettagli sul portale ufficiale di Apple.

In seguito è avvenuto il reveal del nuovo iPad Air con chip M1, proposto nelle colorazioni Grigio siderale, Rosa, Blu, Viola e Galassia. I preordini partiranno anche in questo caso dalle ore 14:00 dell'11 marzo 2022, così come la disponibilità inizierà dal 18 marzo 2022. Le scelte in termini di storage in questo caso sono 64GB o 256GB, ma si può scegliere anche tra il modello Wi-Fi e quello Wi-Fi e Cellular. Il prezzo di partenza è di 699 euro per la variante Wi-Fi, mentre quella Wi-Fi e Cellular parte da 869 euro. Per tutte le configurazioni del caso, potete fare riferimento al sito Web ufficiale di Apple.

Arrivando, infine, all'annuncio di Mac Studio e Studio Display, prodotti indirizzati ai creativi, il primo costa 2.349 euro con chip M1 Max, nonché 4.649 euro con chip M1 Ultra, mentre Studio Display parte da 1.799 euro con vetro standard. Se volete approfondire i prodotti coinvolti, potete fare riferimento alla pagina dedicata a Mac Studio e alla pagina dedicata a Studio Display. Disponibilità in entrambi i casi a partire dal 18 marzo 2022.

Per il resto, ricordiamo che durante il keynote c'è stata anche la presentazione del chip M1 Ultra, che abbiamo citato in precedenza.